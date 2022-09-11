أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 11 سبتمبر 2022.. فوق 1056 جنيهاً

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأحد 11 سبتمبر 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للسلعة الثمينة.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، ليبقى عَنّْد حوالي 1056 جنيهاً (55.24 دولاراً)، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس السبت، بحسب موقع “egypt.gold-price-اليوم”. “المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر 791.91 جنيه (41.43 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 615.92 جنيه (32.23 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 527.93 جنيه (27.62 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 395.95 جنيها (20.72 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 923.90 جنيه (48.34 دولار)، مقارنة بنفس السعر فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32837 جنيهاً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7391 جنيهاً (386.72 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

سجل سعر الذهب أول ارتفاع أسبوعي له فِيْ 4 أسابيع مع تراجع الدولار عَنّْ أكبر ارتفاع فِيْ عقدين، مما سمح للذهب بالتقدم.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3٪ خلال الأسبوع، مع خسائر 5.2٪ خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وأغلقت العقود عَنّْد 1728.60 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، انخفض الدولار الأمريكي مسجلا تراجعا للجلسة عَنّْد 108.35 بعد أن وصل إلَّى 110.79 رغم التصريحات المتشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي حول ضرورة خفض التضخم، والموافقة على زيادة كبيرة فِيْ سعر الفائدة فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي. اجتماع يوم 21 من هذا الشهر.