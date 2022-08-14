أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 14 أغسطس 2022.. استقرار وهدوء

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر صباح يوم الأحد 14 أغسطس 2022، تزامناً مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد 1111 جنيهًا (58.04 دولارًا)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر ليبقى عَنّْد المستوى 833.32 جنيه (43.53 دولار) وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 648.13 جنيهًا (33.86 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 555.54 جنيهًا (29.02 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 416.65 جنيها (21.76 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) أي تغيير ليبقى عَنّْد المستوى 972.21 جنيه (50.78 دولار) وهُو نفس السعر فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34554 جنيهاً (1805 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7778 جنيهاً (406.28 دولارات).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

يأتي أداء أسعار المعدن الأصفر مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل أطول ارتفاع أسبوعي منذ ديسمبر 2022.