أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 17 يوليو 2022.. هدوء وترقب

استقرت أسعار الذهب فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 17 يوليو 2022، تزامنا مع استمرار إغلاق الأسواق العالمية.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر خلال بداية تعاملات الأحد ليظل عَنّْد المستوى 1039 جنيهاً (54.97 دولاراً)، مقارنة مع نفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس السبت، بحسب صحيفة مصر. منصة .gold-price التي تختص بمراقبة أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد عَنّْد المستوى 779.48 جنيه (41.23 دولار).

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 606.26 جنيه (32.07 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 519.65 جنيها (27.49 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 389.74 جنيها (20.61 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر مبيعاً فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 909.40 جنيه (48.10 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32322 ألف جنيه (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 7275 جنيهًا (384.81 دولارًا).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات الجمعة الماضية، لتسجل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

انخفض سعر الذهب بنسبة 2.1٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن هبط المعدن الثمين بأكثر من 2٪ يوم الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس الماضي إنهم يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، وخسرت حوالي 6٪ الأسبوع الماضي، وهِيْ سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

انخفض البلاتين إلَّى 840.53 دولار للأوقية، منخفضًا حوالي 6.4٪ الأسبوع الماضي، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وسجل البلاديوم 1904.27 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع حجم خسائره إلَّى نحو 13٪، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.