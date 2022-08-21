أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 21 أغسطس 2022.. حذر وترقب

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد 21 أغسطس 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 1076 جنيهاً (56.23 دولاراً) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس السبت، بحسب “سعر الذهب المصري. – منصة اليوم والتي تختص بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر عَنّْد 807.09 جنيهًا (42.17 دولارًا)، مقارنة بنفس السعر عَنّْد إقفال تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 627.73 جنيه (32.80 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 538.05 جنيهًا (28.11 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 403.54 جنيها (21.08 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 941.61 جنيه (49.20 دولار)، حيث لم يشهد أي تغيير عَنّْ سعر نهاية تعاملات أمس السبت. .

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.467 ألف جنيه (1749 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7533 جنيهاً (393.59 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

سجل المعدن الثمين أول انخفاض أسبوعي له فِيْ شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الجمعة الماضية (نهاية أسبوع التداول).

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

خلال تداولات الجمعة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار إلَّى المكاسب والارتفاع المطرد فِيْ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلَّى تراجع المعدن المقوم بالدولار بدون عائد بنسبة 2.7٪ هذا الأسبوع.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ Oanda، إن المعدن الثمين “أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع الماضي فِيْ بعض الأحيان وقد يرتد بسرعة إذا تراجعت زيادة الدولار.”

قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلَّى مواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، خسرت الفضة نحو 7.6٪ خلال الأسبوع الماضي، فِيْما قد يكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2022.