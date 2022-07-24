أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 24 يوليو 2022.. عيار 21 يترقب التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، صباح الأحد 24 يوليو 2022، بالتزامن مع استمرار إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1051 جنيهاً (55.57 دولاراً) وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

وظل جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 788.35 جنيه (41.68 دولار)، دون أن يشهد أي تغيير فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد مستوى 613.15 جنيه (32.42 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قرابة 525.56 جنيهًا (27.79 دولارًا)، وهُو نفس السعر الذي سجلته خلال تعاملات أمس السبت.

سعر الذهب عيار 21 فِيْ مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليبقى عَنّْد المستوى 919.75 جنيه (48.63 دولار)، أي أنه لم يشهد تغيرا عَنّْ سعر تداول أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32690 جنيهاً (1728 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7358 جنيهاً (389.02 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تعافِيًْا فِيْ الجلسات الأخيرة من الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

كان الارتفاع مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب.

ارتفع الذهب بنسبة 1.2٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار المعادن الثمينة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام الخميس الماضي، عَنّْدما وصلت إلَّى 1680.25 دولار للأوقية، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 1.3٪.

خلال تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، ارتفع المعدن الثمين فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 1،727.64 دولارًا للأونصة، بينما سجل انتعاشًا فِيْ التعاملات الآجلة لتسليم ديسمبر بنحو 0.8٪ ليصل إلَّى 1745.3 دولارًا للأونصة.