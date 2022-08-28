أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 28 أغسطس 2022.. استقرار “النفِيْس”

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، الأحد 28 أغسطس 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 1074 جنيهات (55.95 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس السبت، بحسب “سعر الذهب المصري. – منصة اليوم والتي تختص بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد عَنّْد المستوى 805.31 جنيه (41.96 دولار)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.34 جنيه (32.64 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 536.86 جنيه (27.98 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 402.65 جنيها (20.98 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 939.53 جنيه (48.96 دولار) وهُو نفس السعر الذي بلغه نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.393 ألف جنيه (1.740 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7516 جنيها (391.67) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، تحت ضغط ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن الفائدة الأمريكية.

فِيْ خطاب ألقاه فِيْ المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، حذر باول من أن الأسر والشركات الأمريكية قد تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة تشديد السياسة النقدية من أجل مكافحة التضخم المتسارع.

فِيْ البيانات، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات فِيْ الولايات المتحدة – المعدلة للتضخم – بنسبة 0.2٪ فِيْ يوليو، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلَّى ارتفاع بنسبة 0.4٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عَنّْ جامعة ميشيغان إلَّى 58.2 نقطة فِيْ أغسطس، من مستوى يوليو الماضي البالغ 51.5 نقطة، وأعلى من التقديرات الأولية البالغة 55.1 نقطة.

عَنّْد التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 1.2٪ أو 21.60 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1749.80 دولارًا للأوقية، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.7٪.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3٪ إلَّى 108.755 نقطة.