أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 3 يوليو 2022.. هدوء بفعل “الضريبة”

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأحد 3 يوليو 2022، تزامنا مع استمرار إغلاق التعاملات فِيْ الأسواق العالمية.

الأسواق العالمية هِيْ عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

شهدت ضريبة القيمة المضافة على الذهب فِيْ مصر زيادة بنسبة 10٪ بدأ تطبيقها مطلع يوليو.

ستتم إضافة الزيادة التي يطبقها قسم الأشغال الذهبية فِيْ مصر إلَّى متوسط ​​قيم الصنعة لجميع الكوادر.

تضاف قيمة الضريبة على المصنع عَنّْد ختم الأعمال الذهبية، مما يسمح بتقسيم التكلفة على مراحل التداول المختلفة دون تنزيلها على طرف واحد.

يبحث المصريون المهتمون بالمشغولات الذهبية وشراء المجوهرات فِيْ مصر عَنّْ ضريبة القيمة المضافة على الذهب، والتي تبلغ حوالي 1 جنيه لكل ألف جنيه تقريبًا، وفقًا لقسم الأشغال الذهبية، والذي أكد فِيْ بيان رسمي بدء فرض الضريبة. يطبق بعد زيادته بنسبة 10٪ سنويا.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1097 جنيهًا (58.33 دولارًا)، مقارنة بنفس الأسعار خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر ليبقى عَنّْد 822.73 جنيه (43.75 دولار).

اسعار الذهب الاقتصادية اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 639.9 جنيه (34.02 دولار) وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 548.48 جنيها (29.16 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد 959.86 جنيه (51.04 دولار)، وهُو ما لا يشمل أسعار المصنع.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34.115 ألف جنيه (1814 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطًا) نحو 7679 جنيهًا (408.31 دولارات).

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا دون مستوى 1800 دولار للأوقية، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر بعض الانتعاش ويعود للارتفاع مسجلا 1811 دولارا للأوقية فِيْ التعاملات الفورية.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع، وخرجت من أسوأ ربع لها (أبريل-يونيو) منذ أوائل عام 2022.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، واستمر هذا فِيْ جعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.