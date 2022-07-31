أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 31 يوليو 2022.. عيار 21 فوق 940 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأحد 31 يوليو 2022، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

وأسواق الذهب العالمية فِيْ عطلة اليوم وأمس.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد 1075 جنيهًا (56.83 دولارًا)، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 940.42 جنيه (49.73 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر 806.07 جنيهات (42.63 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 626.93 جنيهًا (33.15 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر 33.424 ألف جنيه (1762 دولار).

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) عَنّْد 7523 جنيها (397.84 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي (فِيْ ختام تداولات الجمعة)، مع استمرار تراجع عوائد الدولار والسندات فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما دفع المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له فِيْ حوالي 5 أشهر. .

خلال تداولات يوم الجمعة (إغلاق تداولات الأسبوع)، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.60٪ إلَّى 1760 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر 10 دولارات إلَّى 1765 دولارًا.

على الرغم من هذا الارتفاع الأسبوعي، فإن الذهب فِيْ اتجاه هبوطي للشهر الرابع على التوالي، من بين أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.