أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 4 سبتمبر 2022.. استقرار وهدوء

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد 4 سبتمبر 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعادن الثمينة.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1059 جنيهاً (55.10 دولاراً) مقارنة بـ 1054 جنيهاً (54.79 دولاراً) خلال تعاملات أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ المراقبة. اسعار الذهب فى مصر.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 794.59 جنيهًا (41.32 دولارًا) مقابل 790.37 جنيهًا (41.09 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 618.01 جنيه (32.14 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 529.72 جنيهًا (27.55 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 397.29 جنيها (20.66 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 927.03 جنيه (48.21 دولار) مقابل 922.10 جنيه (47.94 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32949 ألف جنيه (1714 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7416 جنيهًا (385.68 دولارًا).

أسعار الذهب العالمية

سجل الذهب خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل الدولار إلَّى أعلى ذروة له منذ 20 عامًا.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تداولات نهاية الأسبوع، الجمعة الماضية، من تخفِيْف خسائره عَنّْدما ارتفع فِيْ التعاملات الفورية بنحو 0.86٪ مسجلاً 1712.19 دولاراً للأونصة، ورغم ذلك ظل منخفضاً خلال تداولات الأسبوع ككل.

وسجلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1.722.60 دولار للأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وسجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي واقترب من أعلى مستوياته فِيْ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

كانت العملة الأمريكية فِيْ ارتفاع منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ يوم الجمعة الماضي أن أسعار الفائدة ضرورية للبقاء مرتفعة “لبعض الوقت” من أجل كبح جماح التضخم.