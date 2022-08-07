أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأحد 7 أغسطس 2022..

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح السبت 6 أغسطس 2022، بالتزامن مع عطلة الأسواق العالمية.

وأسواق الذهب العالمية فِيْ عطلة اليوم وأمس.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 1092 جنيهاً (57.15 دولاراً)، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 819.10 جنيه (42.86 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 637.07 جنيهًا (33.34 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 546.06 جنيهًا (28.58 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 409.55 جنيها (21.43 دولارا).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 955.63 جنيه (50.01 دولار).

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33965 جنيهاً (1777 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7645 جنيهاً (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

وتمكن المعدن الثمين خلال تعاملات الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة من تسجيل أعلى مستوى له فِيْ شهر. ورغم عدم قدرة الذهب على الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تحقيق أسبوعه الثالث من المكاسب.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، باعتباره من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب تعاملاته يوم الجمعة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1775.5 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 يوليو تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7٪ الأسبوع الماضي.

قلصت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا مكاسبها، لتغلق دون مستوى 1800 دولار، وتسجيل 1791.2 دولارًا للأوقية

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.