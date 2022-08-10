أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأربعاء 10 أغسطس 2022، على الرغم من تراجع مؤشر “الثمين” عالمياً، متوقعاً مؤشرات التضخم.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، حيث وصل إلَّى 1104 جنيهات (57.66 دولارًا) مقابل 1101 جنيهات (57.46 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ المراقبة. أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 966.19 جنيه (50.46 دولار) مقارنة بـ 963.56 جنيه (50.28 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 828.15 جنيه (43.25 دولار) مقارنة بـ 825.90 جنيه (43.10 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 644.11 جنيهًا (33.64 دولارًا)، مقابل 642.36 جنيهًا (33.52 دولارًا).

سعر اونصه وجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر 34.340 جنيها (1793 دولارا) مقابل 34247 جنيها (1787 دولارا) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) 7730 جنيها (403.65 دولار) مقارنة بنحو 7709 جنيهات (402.23 دولار) أمس.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع قلق المتداولين من وضع رهانات كبيرة قبل إصدار بيانات التضخم الأمريكية، حيث سيتم فحص الأسواق للحصول على إرشادات بشأن شدة رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي فِيْ الأشهر المقبلة.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.15٪ إلَّى 1809.50 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 526 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.02٪ إلَّى 1793.98 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 536 صباحًا بالتوقيت الشرقي.