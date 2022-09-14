أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. تراجع حاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأربعاء 14 سبتمبر 2022 بشكل حاد بالتوازي مع تراجع ملحوظ فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، حيث وصل إلَّى 1062 جنيهًا (54.85 دولارًا) مقابل 1077 جنيهًا (55.61 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 929.10 جنيه (47.99 دولار)، مقابل 942.24 جنيه (48.66 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 796.36 جنيه (41.13 دولار)، مقابل 807.63 جنيه (41.71 دولار).

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 619.39 جنيه (31.99 دولارًا) مقابل 628.15 جنيهًا (32.44 دولارًا) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا إلَّى 530.90 جنيه (27.42 دولار) مقارنة بـ 538.41 جنيه (27.81 دولار) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 33،022 ألف جنيه (1706 دولارات)، مقابل 33،489 ألف جنيه (1730 دولار) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 7433 جنيها (383.93 دولار)، مقابل 7538 جنيها (389.29 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تباينت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بشكل طفِيْف بنسبة 0.04٪ لتصل إلَّى 1702.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 702 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين أمس الاثنين عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد ظهُور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.19٪ لتصل إلَّى 1714.20 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 652 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس حيث عوض انخفاض أسعار البنزين المكاسب فِيْ تكاليف الإيجار والمواد الغذائية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.3٪، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.