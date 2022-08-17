أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 17 أغسطس 2022.. ارتفاع كبير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، فِيْ تعاملات صباح الأربعاء 17 أغسطس 2022، لليوم الثاني على التوالي، رغم هدوء حركة البيع والشراء.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب فى مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر، صباح اليوم 1232 جنيها، بزيادة قدرها 5٪، بحسب منصة “إيساغة” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ التعاملات الصباحية اليوم فِيْ مصر المستوى 924.25 جنيهاً.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 718.75 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 616 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 قيراط 429 جنيها. جنيه أو رطل للوزن.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 1078 جنيها، بحسب منصة إيساغة.

وسعر الأونصة (الأونصة) فِيْ التعاملات الصباحية اليوم فِيْ مصر بلغ (1774 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

انخفضت أسعار الذهب حيث يترقب المستثمرون إشارات على زيادات أسعار الفائدة من محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية إلَّى 1768.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين فِيْ OANDA “من المرجح أن يؤكد المحضر الاعتقاد بأن الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة، مما قد يدعم الدولار ويحتمل أن يضغط هبوطيًا على الذهب”.

أكد عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي مؤخرًا على الحاجة إلَّى الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائدًا أقل جاذبية.