أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 20 يوليو 2022.. عودة للصعود

انتعشت أسعار الذهب فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 لجميع العيارات رغم تراجع الأسعار العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي سجل 18.83 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع فِيْ البنك المركزي المصري.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم 1120 جنيها (55.17 دولارا)، وفقا لمنصة أسعار الذهب المصرية المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 840.40 جنيه (41.38 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 607.53 جنيهًا (32.18 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر مبيعاً فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 978.81 جنيه (48.27 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض الذهب يوم الأربعاء حيث أدت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة عوائد سندات الخزانة إلَّى تبديد الراحة من انخفاض الدولار.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1706 دولارات للأوقية.

قال نجيب، الأمين العام السابق لقسم المعادن الثمينة والمجوهرات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب فِيْ مصر تراجعت بمقدار 25 جنيها خلال شهر يوليو، تزامنا مع انخفاض الأسعار العالمية.

وأضاف نجيب، فِيْ تصريحات حصرية لـ CNN بالعربية، أن سعر جرام الذهب فِيْ مصر سجل أعلى مستوى له خلال شهر مايو عَنّْد 1250 جنيهاً ل 21 قيراطاً، ثم واصل مسار التراجع إلَّى مستويات 900 جنيهاً، بقيمة تتجاوز 300 جنيه للجرام خلال 3 أشهر، فِيْ إشارة إلَّى أسباب التراجع إلَّى زيادة المعروض من الذهب عالمياً نتيجة اتجاه عدد كبير من المستثمرين لبيع الذهب لضخ جزء من الاستثمارات فِيْه. الأوراق النقدية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ العديد من البلدان.