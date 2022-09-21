أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. مكاسب “التعبئة”

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأربعاء 21 سبتمبر 2022، بالتوازي مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

قال إمبابي المدير التنفِيْذي لمنصة “آي صاغة” لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب استمرت فِيْ الارتفاع فِيْ الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، التعبئة الجزئية للجيش فِيْ قرار أعاد جاذبية المعدن الأصفر كَمْلاذ آمن.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1287 جنيهاً، بحسب سعيد إمبابي.

وأضاف أنه تم تسجيل جرام ذهب عيار 24 وجرام ذهب عيار 18.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 1226 جنيهاً.

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 965 جنيهاً.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 751 جنيهاً.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر، فِيْ التعاملات الصباحية، نحو 40021 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 9008 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش فِيْ قرار أعاد جاذبية المعدن الأصفر كَمْلاذ آمن، لكن قوة الدولار وتوقع سعر فائدة أمريكي. رفع الحد من المكاسب.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة مسجلا 1670.57 دولار للأوقية بحلول 0803 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1680.40 دولار للأوقية.

وقال بوتين إنه وقع مرسومًا للتعبئة الجزئية للجيش، اعتبارًا من الأربعاء، وقال إنه يدافع عَنّْ الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير بلاده.

لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة حيث سعى المستثمرون إلَّى ملاذ آمن بالدولار أيضًا، الذي صعد إلَّى مستوى جديد، وهُو الأعلى فِيْ عقدين، مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.

ظل الاهتمام مركّزًا على قرار السياسة النقدية المتوقع من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي)، والمتوقع الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن المتداولون على احتمال 81٪ أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، بينما هناك احتمال بنسبة 19٪ أن الزيادة ستكون نقطة. النسبة الكاملة.

على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا استثماريًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلا أن رفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يولد عائدًا.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3٪ إلَّى 924.56 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2163.75 دولارًا.