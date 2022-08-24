أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 24 أغسطس 2022.. عيار 21 يتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، خلال منتصف تعاملات يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، مقارنة بإغلاق الثلاثاء، متأثرة بالانخفاض العالمي.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر ليسجل 1222 جنيهًا (63.04 دولارًا)، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ مصر 917 جنيها (47.03 دولارا).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 713.30 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 611.82 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 1075 جنيهاً (56.20 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أبقت المستثمرين حذرين قبل مؤتمر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ جاكسون هُول فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1746.18 دولار للأوقية بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة فِيْ الجلسة السابقة.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1769.20 دولار.

استقر الدولار بالقرب من ذروته مؤخرًا مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.