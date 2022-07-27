أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 27 يوليو 2022.. تراجع مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأربعاء 27 يوليو 2022، على الرغم من صعود المعادن النفِيْسة عالمياً وسط ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1049 جنيهاً (55.35 دولاراً) مقابل 1051 جنيهاً (55.50 دولاراً) أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 918.20 جنيه (48.44 دولار) مقارنة بـ 919.88 جنيه (48.56 دولار) أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 787.03 جنيهًا (41.52 دولارًا) مقابل 788.46 جنيهًا (41.62 دولارًا) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 612.12 جنيهًا (32.29 دولارًا) مقابل 613.24 جنيهًا (32.37 دولارًا) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 إلَّى 524.68 جنيهًا (27.68 دولارًا) مقارنة بـ 525.63 جنيهًا (27.75 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32635 ألف جنيه (1722 دولار)، مقابل 32.694 ألف جنيه (1726 دولار) أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) إلَّى 7346 جنيها (387.49) مقابل 7359 جنيها (388.50 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب ضمن نطاق محدود فِيْ وقت تجنب فِيْه المستثمرون الرهانات الكبيرة على المعدن الأصفر قبل الارتفاع المتوقع فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.12٪، أو 2.10 دولار، ليصل إلَّى 1737.80 دولار للأوقية، بحلول الساعة 703 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب أيضًا بنسبة 0.28٪، أو 4.89 دولارًا أمريكيًا، إلَّى 1722.21 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول الساعة 713 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اليوم.

إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم من شأنه أن ينهِيْ عمليا دعم الاقتصاد فِيْ فترة انتشار جائحة Covid-19.

تزيد زيادة الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على الذهب، مما لا يولد عوائد ثابتة.