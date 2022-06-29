أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 29 يونيو 2022.. صعود مفاجئ

انتعشت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأربعاء 29 يونيو 2022، لكافة الكوادر، على الرغم من التراجع العالمي.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1140 جنيها (58.78 دولارا)، بحسب شعبة تجار الذهب فِيْ مصر.

وزاد جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ مصر إلَّى 856.07 جنيه (44.09 دولار).

اسعار الذهب الاقتصادية اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 667.27 جنيها وسجل سعر الجرام عيار 12 قيراطا نحو 56037 جنيها (29.39 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 999 جنيهاً (51.43 دولاراً)، والأسعار لا تشمل الصنعة.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 7992 جنيها (411.48 دولار).

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف خلال تعاملات الأربعاء، حيث تعهد صانعو السياسة فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أمس بزيادات أسرع فِيْ أسعار الفائدة للحد من تسارع التضخم، على الرغم من المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.15٪ إلَّى 1818.30 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري لتسليم أغسطس بنسبة 0.17٪ إلَّى 1816.83 دولارًا للأوقية.