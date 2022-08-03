أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 3 أغسطس 2022.. زيادة جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأربعاء 3 أغسطس 2022، تزامنا مع ارتفاع المعدن النفِيْس عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1089 جنيهًا (57.01 دولارًا) مقارنة بـ 1082 جنيهًا (57.02 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 952.94 جنيه (49.89 دولار) مقارنة بـ 946.65 جنيه (49.90 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 816.80 جنيه (42.76 دولار) مقارنة بـ 811.40 جنيه (42.77 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 635.28 جنيهًا (33.26 دولارًا) مقابل 631.08 جنيهًا (33.26 دولارًا) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 إلَّى 544.52 جنيهًا (28.51 دولارًا) مقارنة بـ 540.93 جنيهًا (28.51 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 33869 جنيهًا (1773 دولارًا) مقابل 33646 جنيهًا (1773 دولارًا) أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7624 جنيها (399.10 دولار)، مقابل 7573 جنيها (399.17 دولارا) أمس.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن غير المرتفع، وأبقىها دون أعلى مستوى فِيْ شهر بلغته فِيْ أخر موسم.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلَّى 1761.33 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه يوم الثلاثاء إلَّى أعلى مستوى له منذ 5 يوليو عَنّْد 1787.79 دولارًا للأوقية، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.6٪، منهِيْاً سلسلة من المكاسب على مدى أربع جلسات. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلَّى 1778.60 دولار للأوقية.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين فِيْ ActivTrades “زيارة بيلوسي لتايوان لم تثير رد فعل عظيمًا من بكين (لكن) الوضع لا يزال متوترًا وداعمًا للذهب كَمْلاذ آمن”.

وأضاف أن الدولار بدأ فِيْ التراجع فِيْ نفس الوقت لدفع أسعار الذهب للارتفاع.

انخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.5٪ إلَّى 19.86 دولار للأوقية فِيْ المعاملات الفورية، وهبط البلاتين 0.1٪ إلَّى 893.36 دولار. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلَّى 2050.13 دولار.