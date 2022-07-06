أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 6 يوليو 2022.. هبوط كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأربعاء 6 يوليو 2022، مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

شهدت ضريبة القيمة المضافة على الذهب فِيْ مصر زيادة بنسبة 10٪ بدأ تطبيقها مطلع يوليو.

ستتم إضافة الزيادة التي يطبقها قسم الأشغال الذهبية فِيْ مصر إلَّى متوسط ​​قيم الصنعة لجميع الكوادر.

تضاف قيمة الضريبة على المصنع عَنّْد ختم الأعمال الذهبية، مما يسمح بتقسيم التكلفة على مراحل التداول المختلفة دون تنزيلها على طرف واحد.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم 1072 جنيهًا (56.83 دولارًا)، مقابل 1116.50 جنيهًا (59.13 دولارًا)، وفقًا لمنصة Egypt.gold-Price-Today، المعَنّْية بأسعار الذهب فِيْ مصر.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر 803.89 جنيه (42.62 دولار) مقابل 837.40 جنيه (44.35 دولار) خلال تعاملات أمس.

أما عَنّْ السعر الاقتصادي للذهب اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 625.24 جنيهًا (33.15 دولارًا)، مقابل 653 جنيهًا (34.59 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 937.88 جنيه (49.72 دولار) مقابل 977 جنيه (51.75 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.334 ألف جنيه (1767 دولار)، وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطًا) نحو 7.5503 جنيهات (397.79 دولارًا).

أسعار الذهب العالمية

عالمياً، استقر سعر الذهب الفوري عَنّْد 1771 دولاراً للأوقية، بعد أن هبط بفعل قوة الدولار خلال التعاملات مساء أمس.

انخفض الملاذ الآمن بنحو 3٪ هذا العام، على الرغم من أن خسائر الذهب أقل من الخسائر الحادة التي تعرضت لها معظم الأسْهُمْ.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى فِيْ 20 عاما عَنّْد 106.79 يوم الثلاثاء، مدعوما بهبوط اليورو.

وحوم المؤشر عَنّْد 106.440 ين يوم الأربعاء وارتفع الين بنحو 0.4٪ إلَّى 135.39 ين للدولار.

وجرى تداول اليورو عَنّْد 1.0266 دولار بعد انخفاضه إلَّى 1.0236 دولار يوم الثلاثاء.

يتوقع التجار أن يأخذ اليورو قسطًا من الراحة، ولكن من المحتمل أن يستمر فِيْ الانخفاض إذا كانت أرقام مبيعات التجزئة فِيْ منطقة اليورو المقرر صدورها لاحقًا اليوم مخيبة للآمال.

فِيْ وقت لاحق من يوم الأربعاء، من المقرر أن ينشر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي تفاصيل اجتماعه فِيْ يونيو، عَنّْدما أعلن عَنّْ أعلى رفع لسعر الفائدة فِيْ المؤشر الأمريكي منذ ما يقرب من 30 عامًا.

من المرجح أن تنذر هذه التفاصيل بمزيد من رفع أسعار الفائدة حيث قال مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إن أولويتهم القصوى هِيْ محاربة التضخم، حتى على حساب النمو.