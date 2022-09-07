أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. عيار 21 يتراجع

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 7 سبتمبر 2022، فِيْ مصر، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفِيْس عالميا، وسط تراجع الإقبال على الشراء.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1259 جنيهاً، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 944 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 734.27 جنيهًا، وسجل سعر الجرام عيار 12 قيراطًا نحو 6291.09 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليسجل 1103 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد الدولار والخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5٪ إلَّى 1692.99 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1703.30 دولار.

عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى أعلى مستوى لها منذ 16 يونيو وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيستمر فِيْ رفع أسعار الفائدة.

تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير القابل للإرجاع.

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ 21 سبتمبر. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم.