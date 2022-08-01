أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 1 أغسطس 2022.. هدوء بسوق الأصفر

شهدت أسعار الذهب فِيْ مصر، اليوم، حركة هامشية خلال تعاملات الاثنين 1 أغسطس 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد 1075 جنيها (56.73 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 940.29 جنيه (49.64 دولار)، دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بسعر أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر 805.96 جنيه (42.63 دولار)، مقابل 806.07 جنيه (42.63 دولار) خلال تعاملات أمس الأحد.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 626.85 جنيهًا (33.09 دولارًا) مقابل 626.93 جنيهًا (33.15 دولارًا) خلال تعاملات أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر 33.420 ألف جنيه (1764 دولار) مقابل 33.424 ألف جنيه (1762 دولارا) خلال تعاملات أمس.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) عَنّْد 7522 جنيها (397.14 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بعد أن حققت أفضل مكاسب الأسبوع الماضي فِيْ 5 أشهر.

وبحسب بيانات السوق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.14٪، أو ما يعادل 2.35 دولار، لتصل إلَّى 1.763.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0651 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.11٪ أو ما يعادل 1.9 دولار إلَّى 1779.9 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 20.92 فِيْ المائة إلَّى 2099.52 دولار، وتراجعت الفضة 0.13 فِيْ المائة إلَّى 20.16 دولار للأوقية، فِيْ حين زاد البلاتين 0.17 فِيْ المائة إلَّى 891.45 دولار.