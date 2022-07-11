أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 11 يوليو 2022.. عيار 21 يتراجع مجددا

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر فِيْ بداية تعاملات الاثنين 11 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس عالميا.

والأسواق فِيْ مصر غير نشطة فِيْ ضوء عطلة عيد الأضحى.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر صباح اليوم نحو 1055 جنيهاً (55.94 دولاراً)، مقابل 1057 جنيهاً (56.06 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم، والتي مهتم بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 923.21 جنيه (48.95 دولار) مقابل 925.23 جنيه (49.06 دولار) فِيْ ختام تعاملات الأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 791.32 جنيه (41.96 دولار) مقارنة بـ 793.05 جنيه (42.05 دولار) أمس.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 615.46 جنيهًا (32.63 دولارًا) مقابل 616.81 جنيهًا (32.70 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 32.813 ألف جنيه (1،740 دولار).

كَمْا سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) مستوى 7386 جنيها (391.60 دولار).

أسعار الذهب العالمية

عالميا، انخفض سعر الذهب اليوم مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما، لتواصل الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وتراجع سعر الذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1740.16 دولار للأوقية بحلول 0045 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1739.50 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عامًا، مما تسبب فِيْ ابتعاد المشترين الأجانب عَنّْ الذهب.

انخفض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي يوم الجمعة، متأثرًا بارتفاع الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

معادن ثمينة أخرى

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، انخفض سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.27 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 887.89 دولارًا.

ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 2153.50 دولار بعد صعوده نحو عشرة بالمئة يوم الجمعة.