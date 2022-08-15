أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 15 أغسطس 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر صباح يوم الاثنين 15 أغسطس 2022 تزامنا مع انخفاض أسعار المعادن الثمينة فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر لكل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار لتتراوح بين 120 جنيهاً و 150 جنيهاً بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1104 جنيهات (57.64 دولار)، مقابل 1111 جنيها (58.04 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. .

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر ليظل عَنّْد المستوى 827.88 جنيهًا (43.23 دولارًا)، مقارنة بـ 833.32 جنيهًا (43.53 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات يوم الأحد.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 643.90 جنيه (33.62 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 551.91 جنيه (28.82 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 413.93 جنيها (21.61 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 965.86 جنيه (50.43 دولار)، مقابل 972.21 جنيه (50.78 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34329 جنيهاً (1793 دولاراً) مقابل 34554 جنيهاً (1805 دولاراً) خلال تعاملات اليوم السابق، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) 7727 جنيهاً. جنيه (402.47 دولار). مقابل 7778 جنيه (406.28 دولار) خلال تعاملات أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انتعاش الدولار، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما يزيد الضغط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلَّى 1791.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1807.30 دولار.

محا الدولار خسائره السابقة، وارتفع بنسبة 0.2٪ أمام منافسيه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، المقرر يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع سعر الفائدة فِيْ المستقبل.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر غير المربح.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه المشكلات نفسها سلبية فِيْ النهاية”.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.2٪ إلَّى 20.57 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3٪ إلَّى 950.37 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عَنّْد 2222.23 دولارًا.