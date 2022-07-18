أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 18 يوليو 2022.. صعود جديد لعيار 21

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث وصل إلَّى مستوى 1046 جنيها (55.32 دولار)، مقارنة بـ 1039 جنيها (54.97 دولار) فى ختام تعاملات أمس الأحد، بحسب ما أفاد. منصة سعر الذهب egypt.gold والتي تختص بمراقبة أسعار الذهب.

قفز سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الاثنين عَنّْد مستوى 784.16 جنيهًا (41.49 دولارًا) مقابل 779.48 جنيهًا (41.23 دولارًا) خلال تعاملات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 609.9 جنيه (32.27 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 522.77 جنيها (27.66 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراط. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 392.516 جنيها (20.74 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأفضل مبيعاً فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 914.86 جنيه (48.40 دولار) مقابل 909.40 جنيه (48.10 دولار) خلال تعاملات الأحد.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32.516 ألف جنيه (1.720 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 7319 جنيها (387.24 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعض الشيء، فِيْ حين تراجع المستثمرون عَنّْ توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل.

وارتفع سعر الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلَّى 1719.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له فِيْ نحو عام الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1714.30 دولار.

انخفض الدولار عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، منخفضًا 0.3٪، مما خفض تكلفة الذهب المقوم بالدولار للمشترين بالعملات الأخرى.

أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الجمعة إلَّى أنهم سيلتزمون برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعات البنك المركزي فِيْ 26-27 يوليو.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4٪ إلَّى 862.69 دولارًا للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلَّى 1875.12 دولار.