أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 19 سبتمبر 2022.. تراجع عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، إلَّى 1033 جنيهًا (53.66 دولارًا)، مقارنة بـ 1038 جنيهًا (53.92 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة الذهب. الأسعار فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 904.23 جنيه (47.18 دولار) مقارنة بـ 908.57 جنيه (47.18 دولار) أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 775.05 جنيهًا (40.25 دولارًا) مقارنة بـ 778.7 جنيهًا (40.44 دولارًا) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 602.81 جنيهًا (31.30 دولارًا) مقابل 605.7 جنيه (31.45 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32138 ألف جنيه (1669 دولار)، مقابل 32292 ألف جنيه (1677 دولار) أمس.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراط) إلَّى نحو 7234 جنيها (375.65 دولارا) مقابل 7269 جنيها (377.45 دولارا) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة وحدها، مخالفة للاتجاه العام.

وبحسب بيانات السوق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.44٪ أو ما يعادل 7.31 دولار لتصل إلَّى 1668.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 540 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.43٪، أي ما يعادل 7.25 دولارًا، لتصل إلَّى 1688.7 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.17٪ إلَّى 19.41 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.96٪ إلَّى 2116.52 دولارًا، ونزل البلاتين 0.26٪ إلَّى 903.8 دولارًا.