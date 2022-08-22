أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 22 أغسطس 2022.. هبوط عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، خلال التعاملات المبكرة ليوم الاثنين 22 أغسطس 2022، تزامنا مع انخفاض المعادن النفِيْسة عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، عَنّْد مستوى 1074 جنيهات (56.04 دولار)، مقابل 1076 جنيها (56.23 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الأحد، بحسب “سعر الذهب المصري”. – منصة اليوم والتي تختص بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر. .

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 805.25 جنيه (42.03 دولار)، مقابل 807.09 جنيه (42.17 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.30 جنيهًا (32.69 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 536.82 جنيهًا (28.02 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 402.62 جنيها (21.02 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 939.46 جنيه (49.04 دولار)، مقابل 941.61 جنيه (49.20 دولار) بنهاية تعاملات الأحد.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.390 ألف جنيه (1743 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7516 جنيهاً (392.30 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من ثلاثة أسابيع، متأثرة بقوة الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وسعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1746.06 دولار للأوقية من 0131 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلَّى أدنى مستوى له منذ 28 يوليو تموز إلَّى 1743.83 دولار فِيْ التعاملات الآسيوية المبكرة. فقد الذهب ما يقرب من 3٪ الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1758.80 دولار.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة إلَّى أعلى مستوياته فِيْ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

قال اقتصاديون فِيْ استطلاع أجرته رويترز إن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ سبتمبر، وسط توقعات بأن التضخم بلغ ذروته وتنامي المخاوف من حدوث ركود.

قالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن البنك يجب أن يواصل رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المربح.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 19.06 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3٪ إلَّى 893.38 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2129.21 دولارًا.