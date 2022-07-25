أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 25 يوليو 2022.. تراجع هامشي

تراجعت أسعار الذهب بشكل هامشي فِيْ مصر، صباح اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع أسعار المعادن النفِيْسة فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1047 جنيها (55.56 دولار)، مقابل 1051 جنيها (55.57 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

انخفض جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 785.6 جنيه (41.67 دولارًا) مقارنة بـ 788.35 جنيهًا (41.68 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجعا ليصل إلَّى مستوى 611.01 جنيه (32.41 دولار) مقارنة بـ 613.15 جنيه (32.42 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق، وسعر سعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 523.72 جنيها (27.78 دولارا). ) مقابل 525.56 جنيه (27.79 دولار) خلال تعاملات أمس الأحد.

سعر الذهب عيار 21 فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليسجل 916.54 جنيه (48.62 دولار) مقابل 919.75 جنيه (48.63 دولار) فِيْ تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32576 جنيهاً (1728 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7332 جنيهاً (388.93 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي هذا الأسبوع إلَّى تراجع الطلب على الذهب.

وتراجع سعر الذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1722.84 دولار للأوقية اعتبارا من 0110 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1718.70 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد إن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ وأقرت بخطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

صرحت يلين لشبكة NBC بأن أرقام التوظيف الأمريكية القوية والإنفاق الاستهلاكي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس فِيْ حالة ركود فِيْ الوقت الحالي.

فِيْ الأسبوع الماضي، انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة ارتفاع التضخم عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد فِيْ مقابلة نشرت يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلَّى هدف 2 فِيْ المائة.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.6 فِيْ المائة إلَّى 18.48 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 فِيْ المائة إلَّى 868.62 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 فِيْ المائة إلَّى 1999.94 دولار.