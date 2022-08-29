أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 29 أغسطس 2022.. 10 جنيهات تراجعا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 29 أغسطس، 2022 فِيْ مصر، تزامنا مع انخفاض أسعار المعادن النفِيْسة فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1064 جنيهاً (55.49 دولاراً) مقابل 1074 جنيهاً (55.54 دولاراً) بنهاية تعاملات الأحد، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price اليوم”. التي تختص بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين إلَّى مستوى 798.16 جنيه (41.61 دولار) مقابل 805.31 جنيه (41.96 دولار) خلال تعاملات أمس.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 620.79 جنيه (32.37 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 532.1 جنيه (27.74 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 399.08 جنيها (20.81 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 931.20 جنيه (48.55 دولار) مقارنة بـ 939.53 جنيه (48.96 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.097 ألف جنيه (1726 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7450 جنيها (388.41 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ شهر، بعد استمرار تشديد السياسة النقدية، بهدف الحد من التضخم، مما أدى إلَّى تراجع جاذبية المعدن الثمين غير المنتج للعائد وصعود الدولار.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلَّى 1721.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عَنّْد 1720.31 دولار فِيْ وقت سابق اليوم. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1٪ إلَّى 1732.30 دولار.

تجاوز مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

فِيْ خطاب ألقاه فِيْ بداية ندوة للبنك المركزي فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ يوم الجمعة، قال باول إن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم على الرغم من أنه يسبب “بعض الألم” للأسر والشركات.

تتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ سبتمبر.

كَمْا دعا صانعو السياسة فِيْ البنك المركزي الأوروبي إلَّى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهُور مخاطر الركود فِيْ الأفق.

الذهب هُو تحوط ضد المخاطر الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.7 بالمئة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ شهر عَنّْد 18.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلَّى 855.89 دولار، واستقر سعر البلاديوم عَنّْد 2110.43 دولار.