أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 4 يوليو 2022.. ترقب لأداء “الثمين” عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات يوم الاثنين 4 يوليو 2022، تزامنا مع حركة المعدن الثمين فِيْ إطار ضيق فِيْ الأسواق العالمية.

شهدت ضريبة القيمة المضافة على الذهب فِيْ مصر زيادة بنسبة 10٪ بدأ تطبيقها مطلع يوليو.

ستتم إضافة الزيادة التي يطبقها قسم الأشغال الذهبية فِيْ مصر إلَّى متوسط ​​قيم الصنعة لجميع الكوادر.

تضاف قيمة الضريبة على المصنع عَنّْد ختم الأعمال الذهبية، مما يسمح بتقسيم التكلفة على مراحل التداول المختلفة دون تنزيلها على طرف واحد.

يبحث المصريون المهتمون بالمشغولات الذهبية وشراء المجوهرات فِيْ مصر عَنّْ ضريبة القيمة المضافة على الذهب، والتي تبلغ حوالي 1 جنيه لكل ألف جنيه تقريبًا، وفقًا لقسم الأشغال الذهبية، والذي أكد فِيْ بيان رسمي بدء فرض الضريبة. يطبق بعد زيادته بنسبة 10٪ سنويا.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1097 جنيهًا (58.25 دولارًا)، مقارنة بنفس الأسعار خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 822.61 جنيه (43.69 دولار).

اسعار الذهب الاقتصادية اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 639.8 جنيه (33.98 دولار) وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 548.4 جنيه (29.13 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولًا فِيْ السوق) عَنّْد 959.72 جنيهًا (50.97 دولارًا)، وهُو ما لا يشمل أسعار المصنع.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34110 ألف جنيه (1812 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7678 جنيهاً (407.77 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

عالميا، أثر ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة سلبا على أداء المعدن الثمين الذي لا يدر أرباحا، وحومت أسعار الذهب عَنّْد مستوى 1812 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها فِيْ 6 أشهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي. .

وسجلت أسعار الذهب الفورية نحو 1810.67 دولار للأوقية خلال التعاملات الصباحية، فِيْما انتعشت أسعار الذهب تسليم أغسطس لتصل إلَّى 1811.7 دولار للأوقية.

يفِيْد طلب المستثمرين على الملاذ الآمن الأكثر سيولة الدولار الأمريكي، الذي يقترب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمن مقابل سلة من المنافسين عَنّْد 105100.

استقر اليورو عَنّْد 1.0429 دولار، ليس بعيدًا عَنّْ أدنى مستوى فِيْ خمس سنوات عَنّْد 1.0349 دولار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ عقد، وقد يرتفع اليورو إذا قرر التحرك بقوة بمقدار نصف نقطة.

قوضت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي المعادن الصناعية حيث وصل النحاس إلَّى أدنى مستوى فِيْ 17 شهرًا بعد انخفاضه بنسبة 25 ٪ من ذروته فِيْ مارس.