أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 5 سبتمبر 2022.. هبوط هامشي للنفِيْس

تراجعت أسعار الذهب بشكل هامشي فِيْ مصر اليوم، خلال التعاملات صباح الاثنين 5 سبتمبر 2022، بالتزامن مع استقرار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1058 جنيهاً (55.08 دولاراً) مقارنة بـ 1059 جنيهاً (55.10 دولاراً) خلال تعاملات أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ المراقبة. اسعار الذهب فى مصر.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 793.65 جنيهًا (41.31 دولارًا) مقابل 794.59 جنيهًا (41.32 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 617.27 جنيهًا (32.13 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 529.09 جنيهًا (27.54 دولارًا)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 396.82 جنيها (20.66 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 925.93 جنيه (48.20 دولار) مقابل 927.03 جنيه (48.21 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32909 ألف جنيه (1713 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 7407 جنيهات (385.57 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن قفزت بما يصل إلَّى 1.2٪ فِيْ الجلسة السابقة، حيث ركز المستثمرون الحذرون على مسار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لرفع أسعار الفائدة بعد بيانات الوظائف المتذبذبة.

لم يكن هناك تغيير فِيْ سعر الذهب فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 1711.48 دولار للأوقية (للأوقية) فِيْ الساعة 0148 بتوقيت جرينتش.

استقرت العقود الآجلة للذهب عَنّْد 1722.50 دولار.

من المتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع معدلات الفائدة الهائلة فِيْ الأشهر المقبلة لتخفِيْف التضخم، لكن ارتفاع معدلات البطالة فِيْ الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض فِيْ العام المقبل قد لا ترتفع إلَّى المستوى المتوقع سابقًا.

وظفت الشركات فِيْ الولايات المتحدة أكثر من المتوقع فِيْ أغسطس، لكن نموًا طفِيْفًا فِيْ الأجور وارتفاعًا فِيْ معدل البطالة إلَّى 3.7٪ يشير إلَّى أن سوق العمل بدأ فِيْ التراجع.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتدعم الدولار.