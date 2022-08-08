أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الإثنين 8 أغسطس 2022.. رد فعل غريب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال منتصف تعاملات يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 1096 جنيها (57.26 دولار)، مقابل 1092 جنيها (57.15 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “egypt.gold-price” المتخصصة. فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 822.35 جنيه (42.95 دولار) مقابل 819.10 جنيه (42.86 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 639.60 جنيه (33.40 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 548.23 جنيهاً (28.63 دولاراً)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 411.17 جنيها (21.47 دولارا).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 959.42 جنيه (50.11 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34100 ألف جنيه (1781) دولاراً، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7675 جنيهاً (400.86 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بارتفاع عائد الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي هذا بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي من فرص رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 0825 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – بنسبة 0.04٪ ليسجل مستوى 1790.40 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، منخفضة بنحو 16 دولارا، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

كَمْا انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.11٪ ليسجل 1773.46 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.92٪، عَنّْد 20.02 دولار للأوقية.

فِيْ غضون ذلك، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.42٪ ليسجل 932.32 دولار للأوقية. ارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 1.10٪ عَنّْد 2152.75 دولار للأوقية.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عَنّْد 106.77 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى ليوم الجمعة عَنّْد 106.93، وهُو الأقوى منذ 28 يوليو.