أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 12 يوليو 2022.. عيار 21 يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر وسط تداولات الثلاثاء 12 يوليو 2022، فِيْ ظل استقرار تداول المعدن النفِيْس عالميا.

والأسواق فِيْ مصر غير نشطة فِيْ ضوء عطلة عيد الأضحى.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر منتصف اليوم نحو 1054 جنيهاً (55.83 دولاراً) مقابل 1052 جنيهاً فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم. التي تختص بمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 922.11 جنيه (48.86 دولار) مقارنة بـ 920.21 جنيه فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 790.37 جنيه (41.88 دولار) مقابل 788.74 جنيه فِيْ إغلاق أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 614.73 جنيه (32.57 دولارًا) مقابل 613.46 جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32774 ألف جنيه (1،737).

كَمْا سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) مستوى 7377 جنيها (390.86 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، استقر الذهب يوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الطلب وعوض تأثير ارتفاع الدولار، الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى له فِيْ تسعة أشهر قبل ذلك.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفِيْسة

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7٪ إلَّى 18.95 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 852.07 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.5٪ إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.