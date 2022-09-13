أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. زيادة طفِيْفة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تداولات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، على الرغم من استقرار “الثمين” عالميا وتوقع إعلان بيانات التضخم الأمريكية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، حيث وصل إلَّى 1077 جنيهًا (55.61 دولارًا)، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات التجار والصاغة، ليرتفع إلَّى مستوى 807.63 جنيه (41.71 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 628.15 جنيهًا (32.44 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 538.41 جنيهًا (27.81 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 403.81 جنيها (20.85 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 942.24 جنيه (48.66 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33489 ألف جنيه (1730 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7538 جنيها (389.29 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث ينتظر المستثمرون الحذرون بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية تغيرا طفِيْفا إلَّى 1724.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش. وصلت الأسعار إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين عَنّْد 1734.99 دولارًا يوم الاثنين وسط تراجع الدولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1734.90 دولار.

من المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، الصادرة فِيْ الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس مقابل 8.5٪ فِيْ يوليو.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 19.69 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت يوم الاثنين أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ فبراير 2022.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 905.15 دولار والبلاديوم 2.7 بالمئة إلَّى 2203.77 دولار بعدما تراجع فِيْ وقت سابق 4.7 بالمئة.