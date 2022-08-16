أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. أكثر من 10 جنيهات زيادة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، فِيْ تعاملات صباح الثلاثاء 16 أغسطس 2022، وسط حالة من الاستقرار للمعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب مساء اليوم فِيْ مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر صباح اليوم 1214.75 جنيهًا، مقابل 1200 جنيه أمس، وفقًا لمنصة “إيساغة” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط فِيْ تعاملات اليوم الصباحية فِيْ مصر إلَّى المستوى 911.25 جنيه، مقابل 900 جنيه مساء أمس.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 708.75 جنيهات، مقابل 700 جنيهات أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 607.5 جنيهات، مقابل 600 جنيهات أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 455.5 جنيها مقابل 450 جنيها أمس.

سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) مستوى 1063 جنيهاً مقابل 1050 جنيهاً مساء أمس، بحسب منصة إيساغة.

بلغ سعر أوقية الذهب فِيْ التعاملات الصباحية فِيْ مصر اليوم نحو 34010 جنيهات (1776 دولارات)، مقابل 33959 جنيهات مساء أمس، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب صباح اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطًا) 8504 جنيهات (444.07 دولارًا). دولار) مقابل 8400 جنيه. فِيْ الامس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع الدولار والمخاوف من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلَّى الضغط على عائدات السندات الأمريكية.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1779.39 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1٪ إلَّى 1795.70 دولارًا.

انخفض مؤشر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة إلَّى 2.7788٪، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على المعدن الأصفر غير ذي العائد.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1٪ إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوع فِيْ محاولة لشراء المعدن الأصفر، الذي يعد ملاذًا آمنًا، بعد بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة أثارت مخاوف من حدوث ذلك. ركود.

قال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق فِيْ سيتي إندكس، “إن مجموعة من البيانات الضعيفة من الصين أحيت المخاوف من ركود عالمي، مما أدى إلَّى ارتفاع الدولار على حساب المعادن”.

حافظ مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي على نبرة متشددة وأشاروا إلَّى المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام للحد من التضخم المرتفع.