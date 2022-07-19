أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 19 يوليو 2022..

تراجعت أسعار الذهب فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022، وسط تراجع هامشي للمعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر، منتصف تعاملات الثلاثاء، ليصل إلَّى مستوى 1043 جنيهاً (55.17 دولاراً)، مقابل 1046 جنيهاً (55.32 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات أمس الاثنين، بحسب إلَّى منصة سعر الذهب egypt.gold التي تختص بمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء فِيْ مصر إلَّى مستوى 782.40 جنيهًا (41.38 دولارًا) مقابل 784.16 جنيهًا (41.49 دولارًا) خلال تعاملات اليوم السابق.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 608.53 جنيه (32.18 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 521.59 جنيهًا (27.58 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 391.20 جنيها (20.69 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأفضل مبيعاً فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 912.81 جنيه (48.27 دولار) مقابل 914.86 جنيه (48.40 دولار) خلال تعاملات أمس الاثنين.

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32443 ألف جنيه (1716 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 7302 جنيه (386.18 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف يوم الثلاثاء، حيث تنتظر البنوك المركزية تحركات لمواجهة التضخم، الذي وصل إلَّى مستويات قياسية فِيْ العديد من الاقتصادات الكبرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الدولار، الأمر الذي جعل الأسعار عالقة فِيْ نطاق محدود، حيث امتنع المستثمرون عَنّْ القيام بمراهنات كبيرة قبل الاجتماعات الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

وبحلول الساعة 0812 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم أغسطس – بنسبة 0.06٪ ليسجل المستوى 1709.20 دولارًا للأوقية.

أغلقت أسعار الذهب يوم أمس الاثنين على ارتفاع للمرة الأولى فِيْ 3 جلسات متتالية، مع تراجع الدولار الأمريكي.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.14٪، ليصل إلَّى 1711.58 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.53٪ إلَّى 18.784 دولار للأوقية.

ارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.83٪، ليسجل 874.76 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري 1.78٪، عَنّْد 1892.46 دولارًا للأوقية.

يأتي هذا فِيْ وقت ينخفض ​​فِيْه الدولار بنسبة 0.5٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.