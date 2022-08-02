أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. صعود حذر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الثلاثاء 2 أغسطس 2022، وسط حالة من عدم اليقين فِيْ الأسواق “الثمينة” عالميا، مع ترقب لقرار التشديد النقدي.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الثلاثاء، ليصل إلَّى 1082 جنيهاً (57.02 دولاراً)، مقابل 1075 جنيهاً (56.73 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين، بحسب “مصر”. Gold-price “التي تختص بمراقبة الأسعار. ذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر، ليصل إلَّى مستوى 811.40 جنيه (42.77 دولار)، مقابل 805.96 جنيه (42.63 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 631.08 جنيهًا (33.26 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 540.93 جنيهًا (28.51 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى 946.65 جنيه (49.90 دولار) مقابل 940.29 جنيه (49.64 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33646 جنيهاً (1773 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7573 جنيهاً (399.17 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ نحو شهر خلال تعاملات مساء الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، فِيْما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ تشديد السياسة النقدية.

وخلال التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب تراجعا طفِيْفا اليوم بنسبة 0.01٪، لتصل سعر الأوقية (الأونصة) إلَّى 1772.10 دولار، بعد أن سجلت فِيْ وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو عَنّْد 1774.95 دولار.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق فِيْ زينيتي “ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب.”

ارتفع الذهب بنسبة 2.2٪ الأسبوع الماضي، وهُو أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس، بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، جيروم باول، متشددًا نسبيًا بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضًا بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما فِيْ ذلك الانكَمْاش غير المتوقع فِيْ الاقتصاد الأمريكي فِيْ الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع فِيْ منطقة اليورو.

ستتم مراقبة تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة عَنّْ كثب لمعرفة تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

أسعار المعادن النفِيْسة اليوم

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفض سعر الفضة اليوم الثلاثاء فِيْ تعاملات فورية بنسبة 1.11٪ ليصل إلَّى 20128 دولارًا مقابل 20.30 دولارًا للأوقية عَنّْد إقفال تعاملات يوم الاثنين.

وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.25٪ إلَّى 901.35 دولار، مقارنة بـ 904.97 دولار فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر البلاديوم اليوم بنسبة 0.98٪، لينخفض ​​إلَّى 2170.02 دولاراً مقارنة بـ 2192.30 دولاراً فِيْ نهاية تعاملات يوم الاثنين.