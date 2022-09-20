أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1037 جنيهاً (53.84 دولاراً) مقارنة بـ 1039 جنيهاً فِيْ ختام تداولات أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ المراقبة. اسعار الذهب فى مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 907.21 جنيه (47.11 دولار)، مقابل 908.95 جنيه فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 777.61 جنيه (40.38 دولار) مقارنة بـ 779.09 جنيه فِيْ آخر تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 604.80 جنيه (31.41 دولار)، مقابل 605.95 جنيه فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر فِيْ التعاملات الصباحية نحو 32244 ألف جنيه (1674 دولار).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7،258 جنيها (376.88 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 3 دولارات فِيْ المعاملات الفورية، بينما ارتفعت معادن أخرى، من بينها النحاس والفضة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.23٪، أو ما يعادل 3.88 دولارًا، لتصل إلَّى 1671.94 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0554 صباحًا بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.11٪ بما يعادل 1.9 دولار لتصل إلَّى 1680.15 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.58٪ إلَّى 19.47 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 2.17٪ إلَّى 2182.27 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.31٪ إلَّى 919.15 دولارًا.