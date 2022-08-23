أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. صعود كبير

قفزت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 23 أغسطس 2022، رغم تراجع الأسعار عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر بمقدار 1220 جنيهًا (63.04 دولارًا)، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ مصر 915 جنيها (47.03 دولارا).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 712.30 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 610.82 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) مسجلاً 1068 جنيهاً مقابل 941.61 جنيهاً (49.20 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها فِيْ شهر يوم الثلاثاء، حيث تراجعت جاذبية المعدن الأصفر مقابل ارتفاع الدولار واستمر المستثمرون فِيْ انتظار قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وبلغ سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 1736.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عَنّْد 1727.01 يوم الاثنين.

استقرت العقود الآجلة للذهب عَنّْد 1749.10 دولار.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ سيتي إندكس “المخاوف من أن رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرسل رسالة صعبة فِيْ ندوة جاكسون هُول إلَّى جانب تحذير من الركود قد تسببت فِيْ ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر”.