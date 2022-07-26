أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 26 يوليو 2022.. صعود جديد

ارتفع سعر الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الثلاثاء 26 يوليو 2022، مدعوما بصعود المعادن النفِيْسة عالميا، وسط ترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الثلاثاء، ليصل إلَّى 1051 جنيهاً (55.50 دولاراً)، مقابل 1047 جنيهاً (55.56 دولاراً)، فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين، بحسب “مصر”. .gold-price “وهِيْ منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر، ليرتفع إلَّى 788.46 جنيه (41.62 دولار)، مقابل 785.6 جنيه (41.67 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 613.24 جنيه (32.37 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 525.63 جنيه (27.75 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 394.22 جنيها (20.81 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 919.88 جنيه (48.56 دولار) مقابل 916.54 جنيه (48.62 دولار) فِيْ نهاية تعاملات يوم الاثنين.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32694 ألف جنيه (1726 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7359 جنيهًا (388.50 دولارًا).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلَّى حد ما يوم الثلاثاء وتأرجحت فِيْ نطاق محدود خلال اليوم مع ضعف الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبل الارتفاع المتوقع فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب 0.5 بالمئة فِيْ المعاملات الفورية إلَّى 1726.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1724.90 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، منخفضا 0.1 بالمئة أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء. إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم من شأنه أن ينهِيْ عمليا دعم الاقتصاد فِيْ فترة انتشار جائحة Covid-19.

تزيد زيادة الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على الذهب، مما لا يولد عوائد ثابتة.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلَّى 18.63 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلَّى 887.10 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2022.09 دولارًا.