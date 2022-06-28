أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 28 يونيو 2022.. هبوط عكس التيار

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تداولات الثلاثاء 28 يونيو 2022، على الرغم من صعود “الثمين” عالمياً.

انتعشت أسعار الذهب فِيْ الأسواق العالمية اليوم بسبب ترقب حظر الذهب الروسي وتراجع الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1103 جنيهات (58.78 دولارًا) مقارنة بـ 1109 جنيهات (59.13 دولارًا) فِيْ نهاية تعاملات يوم الاثنين، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” للمراقبة. أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 827.07 جنيه (44.09 دولارًا)، مقارنة بـ 831.97 جنيهًا (44.34 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 643.27 جنيهًا (34.29 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 551.37 جنيهًا (29.39 دولارًا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 413.53 جنيها (22.04 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 964.93 جنيه (51.43 دولار)، مقابل 970.64 جنيه (51.74 دولار) فِيْ نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ مصر نحو 34.295 ألف جنيه (1828 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7719 جنيهاً (411.48 دولاراً).

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 0.28٪، ليصل سعر الأونصة (الأونصة) إلَّى 1827.66 دولار.

لعب الحظر على استيراد الذهب الروسي والضغوط التضخمية دورًا بارزًا فِيْ زيادة بريق المعدن “الثمين” الذي لا يدر ربحًا كبيرًا، لكن مخاوف المستثمرين من عدم قدرة الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي على احتواء التضخم والوصول إلَّى المعدل المستهدف. بنسبة 2٪، جعل العديد من الأفراد يتحوطون من الذهب خلال هذه الفترة الضبابية.

توقع الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال يوليو المقبل، يليه نصف نقطة مئوية فِيْ سبتمبر، دون أن يتراجع عَنّْ تحركات ربع نقطة مئوية قبل نوفمبر على أقرب تقدير.

أكد جيرم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي)، خلال اجتماعه مع لجنة الخدمات المالية فِيْ الكونجرس الأمريكي الخميس الماضي، أن الركود “ممكن بالتأكيد” فِيْ ظل محاولات خفض التضخم.

أخبر باول لجنة مجلس النواب يوم الخميس أن هناك خطرًا من أن تؤدي تحركات الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى ارتفاع معدل البطالة.

وبلغت نسبة البطالة 3.6٪ فِيْ مايو الماضي فِيْ الولايات المتحدة.

وتابع “ليس لدينا أدوات رقابة دقيقة .. لذا هناك مخاطرة بارتفاع البطالة من مستوى منخفض تاريخي، وسوق العمل الذي تصل فِيْه معدلات البطالة إلَّى 4.1٪ أو 4.3٪ لا يزال سوق عمل قويًا للغاية. ”

لكنه قال إن الركود ليس حتميا وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي فِيْ النصف الثاني من هذا العام بعد بداية بطيئة فِيْ عام 2022.

وفِيْما يتعلق بأسعار المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة اليوم بنسبة 0.68٪ ليصل إلَّى 21.335 دولارًا، وقفز سعر البلاتين اليوم خلال العقود الآجلة لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 1.22٪ ليصل إلَّى 911.35 دولارًا للأونصة، وعقود البلاديوم لـ كَمْا قفز شهر أكتوبر. فِيْ سبتمبر المقبل، ارتفع بنسبة 0.91٪ ليصل إلَّى 1875.53 دولارًا للأوقية.