أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. ارتفاع كبير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 فِيْ مصر، على الرغم من التراجع الملحوظ فِيْ الطلب.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم 1240 جنيهاً (64.49 دولاراً)، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 930 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 725 جنيهاً، وسجل سعر الجرام عيار 12 قيراطاً 620 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 1885 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 8704 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بضغط من ارتفاع الدولار، فِيْما أثرت احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلَّى مستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1732.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلَّى أدنى مستوى فِيْ شهر عَنّْد 1719.56 دولار فِيْ الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1744.10 دولار.