أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022.. ارتفاع كبير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الثلاثاء 5 يوليو 2022، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

شهدت ضريبة القيمة المضافة على الذهب فِيْ مصر زيادة بنسبة 10٪ بدأ تطبيقها مطلع يوليو.

ستتم إضافة الزيادة التي يطبقها قسم الأشغال الذهبية فِيْ مصر إلَّى متوسط ​​قيم الصنعة لجميع الكوادر.

تضاف قيمة الضريبة على المصنع عَنّْد ختم الأعمال الذهبية، مما يسمح بتقسيم التكلفة على مراحل التداول المختلفة دون تنزيلها على طرف واحد.

يبحث المصريون المهتمون بالمشغولات الذهبية وشراء المجوهرات فِيْ مصر عَنّْ ضريبة القيمة المضافة على الذهب، والتي تبلغ حوالي 1 جنيه لكل ألف جنيه تقريبًا، وفقًا لقسم الأشغال الذهبية، والذي أكد فِيْ بيان رسمي بدء فرض الضريبة. يطبق بعد زيادته بنسبة 10٪ سنويا.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم 1116.50 جنيهًا (59.13 دولارًا)، بحسب سعر الافتتاح فِيْ الأسواق المحلية، الثلاثاء، الذي أعلنته شعبة الذهب العامة باتحاد الغرف التجارية المصرية، صباح اليوم.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر 837.40 جنيه (44.35 دولار).

أما عَنّْ السعر الاقتصادي للذهب اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 653 جنيهاً (34.59 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 977 جنيهاً (51.75 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34.022 ألف جنيه (1802 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7816 جنيهاً (413.97 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بحسب سعر الذهب المباشر، مع استمرار المعدن الأصفر فوق حاجز 1800 دولار.

بحلول الساعة 0855 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار الذهب الفورية إلَّى 1801.57 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1807.09 دولارًا يوم أمس، وفقًا لـ Business Insider.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أبقت عائدات السندات الضعيفة أسعار المعدن الأصفر فوق 1800 دولار، وهُو ما عارض بشكل هامشي الضغط من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة – تسليم أغسطس – بنسبة 0.40٪، لتصل إلَّى مستوى 1808.70 دولار للأوقية. من ناحية أخرى، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 1807.09 دولار للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها يوم الجمعة الماضي على تراجع، حيث سجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.