أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. صعود كبير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، بفعل تأثير ارتفاع الأسعار العالمية، مدعوما بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم 1262 جنيهاً، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلي 947 جنيها.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 736.27 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 631.09 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

قفز جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) مسجلاً 1105 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث شجع توقف ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة فِيْ أوروبا بعض المستثمرين على شراء المعدن كَمْلاذ آمن.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1718.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الأسعار فِيْ وقت سابق بنحو واحد فِيْ المئة إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ أسبوع.

كَمْا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلَّى 1729.40 دولار.