أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 1 يوليو 2022.. تراجع حاد

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد فِيْ مصر، اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، لجميع قيراط، وسط تراجع فِيْ المعدن الأصفر عالميا.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1086 جنيها (57.83 دولار) مقارنة بـ 1098 جنيها (58.41 دولار) خلال تعاملات أمس، وفقا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 814.88 جنيه (43.37 دولار) مقابل 823.4 جنيه (43.8 دولار) خلال تعاملات الخميس.

اسعار الذهب الاقتصادية اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 633.79 جنيها (33.73 دولارا) وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 543.24 جنيها (28.91 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 950.70 جنيه (43.37 دولار) مقارنة بـ 960.64 جنيه (43.8 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق، إذ لا يشمل أسعار المصنع.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.790 ألف جنيه (1799 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 7606 جنيهات (404.82 دولار).

أسعار الذهب العالمية

عالميا، تأثر الذهب سلبا بقوة عائدات الدولار الأمريكي، حيث انخفض المعدن الثمين إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار للأوقية.

وأثناء التعاملات الفورية، سجل الذهب 1797.67 دولارًا للأونصة، بانخفاض نسبته 0.53٪، وانخفض سعر الذهب تسليم أغسطس بنفس النسبة تقريبًا، إلَّى 1798 دولارًا للأونصة.

أعلنت حكومة الهند اليوم أنها رفعت رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلَّى 12.5٪ من 7.5٪، حيث يحاول ثاني أكبر مستهلك للمعادن الثمينة فِيْ العالم خفض الطلب.

تلبي الهند معظم طلبها على الذهب من خلال الواردات، مما يضغط على الروبية التي سجلت مستوى قياسيًا منخفضًا فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، حقق الدولار أفضل ربع له منذ 2016 للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو مع ارتفاع العوائد الأمريكية. حافظت حالة عدم اليقين الاقتصادي على دعمها حتى مع انخفاض العائدات.

قال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا فِيْ بنك ANZ فِيْ سنغافورة “إنه طلب ملاذ آمن”.

حقق الدولار أفضل ربع له منذ 2016 للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو وعاد ليختبر أعلى مستوياته يوم الجمعة.