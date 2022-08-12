أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 12 أغسطس 2022.. عيار 24 فوق 1100 جنيه

قفزت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الجمعة 12 أغسطس 2022، رغم تراجع “الثمين” عالمياً.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر لكل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار لتتراوح بين 120 جنيهاً و 150 جنيهاً بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1101 جنيها (57.51 دولار) مقارنة بـ 1099 جنيها (57.43 دولارا) أمس، وفقا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 963.47 جنيه (50.33 دولار) مقارنة بـ 61.29 جنيه (50.25 دولار) أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 825.82 جنيه (43.14 دولار) مقارنة بـ 823.96 جنيه (43.07 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 642.30 جنيهًا (33.55 دولارًا) مقابل 640.85 جنيهًا (33.50 دولارًا) أمس.

سعر اونصه وجنيه الذهب

قفز سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 34244 جنيهًا (1789 دولارًا) مقابل 34166 جنيهًا (1786 دولارًا) أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7708 جنيهات (402.61 دولار)، مقابل 7690 جنيها (402.03 دولار) أمس.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، حيث بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عَنّْ زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0835، تراجعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلَّى 1787.83 دولارًا للأوقية (أونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1٪ تقريبًا فِيْ أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فِيْ ما يقرب من سنة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1804 دولارات للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3٪ خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2٪ خلال الأسبوع. انخفاض الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ ثلاثة أسابيع، مما يضغط على الذهب.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ لتصل إلَّى 20.35 دولارًا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلَّى 2275.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 957.84 دولار للأوقية.