أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 15 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الجمعة 15 يوليو 2022، رغم تراجع أسعار المعدن النفِيْس عالميا.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1135 جنيها، مقارنة بـ 1132 جنيها، أمس، بحسب منصة مصر لأسعار الذهب المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 905.31 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فى مصر 775.98 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 603.53 جنيهات.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر 32177 جنيهًا (1704 دولارات).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7،243 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العقود الآجلة لشهر أغسطس 2022 بنسبة 0.24٪ (4.10 دولارات أمريكية) لتصل إلَّى 1701.70 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 319 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

انخفض سعر الذهب الفوري أيضًا بنسبة 0.35٪ (5.9 دولارات أمريكية) إلَّى 1703.95 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 328 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تراجعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 1٪ بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مع تراجع توقعات الذهب بالفعل بسبب مخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من أربعة عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته لتقليل الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.