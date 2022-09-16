أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 16 سبتمبر 2022.. عيار 21 قرب 900 جنيه

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الجمعة 16 سبتمبر 2022، لتواصل تراجعها بالتوازي مع انخفاض كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، إلَّى 1037 جنيهاً (53.38 دولاراً) مقابل 1051 جنيهاً (54.26 دولاراً) أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ المراقبة. اسعار الذهب فى مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 907.23 جنيه (46.71 دولار) مقارنة بـ 919.99 جنيه (47.48 دولار) أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 777.62 جنيه (40.04 دولار) مقابل 788.56 جنيه (40.70 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 604.81 جنيهًا (31.14 دولارًا) مقابل 613.31 جنيهًا (31.65 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32245 ألف جنيه (1660 دولارًا) مقابل 32698 ألف جنيه (1688 دولارًا) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر (8 جرامات عيار 21) 7258 جنيها (373.66 دولار)، مقابل 7360 جنيها (379.85 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلَّى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022، وذلك بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، فضلًا عَنّْ تراجع الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع معدل الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

جاء التراجع بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.18٪ لتصل إلَّى 1662.16 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 313 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين يوم الاثنين الماضي عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.51٪ لتصل إلَّى 1،668.70 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 313 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

قلص الذهب خسائره لفترة وجيزة بعد أن قام المستثمرون بتقييم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس، فِيْ حين أظهرت بيانات منفصلة أن مطالبات البطالة الأسبوعية فِيْ الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 إلَّى 213000 معدل موسميًا الأسبوع الماضي.

تتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وربما يصل إلَّى 100 نقطة أساس.

يعتبر الذهب عادة وسيلة تحوط ضد التضخم، لكنه لا يولد عوائد، لذلك فهُو حساس لأسعار الفائدة وعوائد الخزينة.

فِيْ غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة فِيْ مكافحة التضخم على نطاق واسع.