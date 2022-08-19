أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 19 أغسطس 2022.. تراجع كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات صباح الجمعة 19 أغسطس 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن الأصفر فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم إلَّى 1080 جنيهًا (56.43 دولارًا) مقارنة بـ 1083 جنيهًا (56.63 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. فِيْ مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 945.22 جنيه (49.38 دولار) مقابل 947.98 جنيه (49.56 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ التعاملات الصباحية اليوم فِيْ مصر إلَّى 810.18 جنيه (42.32 دولار) مقابل 812.54 جنيه (42.48 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 630.14 جنيه (32.92 دولار)، مقابل 631.97 جنيه (33.04 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 33595 جنيهًا (1755 دولارًا) مقارنة بـ 33693 جنيهًا (1761 دولارًا) أمس.

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 7562 جنيها (395 دولارا) مقابل 7584 جنيها (396.44 دولارا).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، حيث أثر صعود الدولار وتوقعات رفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلَّى 1752.89 دولارًا للأوقية، بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو عَنّْد 1751.01 دولارًا فِيْ وقت سابق من الجلسة. خلال الأسبوع، انخفض المعدن الثمين بنسبة 2.7٪، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له فِيْ خمسة أسابيع.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلَّى 1766.20 دولار.

قال بريان لين، العضو المنتدب فِيْ Gold Silver Central “تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب فِيْ الوقت الحالي”.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ شهر واحد مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس أن البنك المركزي بحاجة إلَّى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.9٪ إلَّى 19.35 دولارًا للأوقية وتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 907.84 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلَّى 2149.35 دولار.