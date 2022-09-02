أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 2 سبتمبر 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، الجمعة 2 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1054 جنيهًا (54.79 دولارًا) مقارنة بـ 1053 جنيهًا (54.78 دولارًا) خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ المراقبة. اسعار الذهب فى مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر إلَّى نحو 922.10 جنيه (47.94 دولار) مقابل 921.79 جنيه (47.93 دولار).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 790.37 جنيه (41.09 دولار) مقارنة بـ 790.10 جنيه (41.09 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 614.73 جنيهًا (31.96 دولارًا) مقابل 614.52 جنيهًا (31.96 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

قفز سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32773 جنيهًا (1704 دولارات)، مقابل 32762 جنيهًا (1704 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7377 جنيها (383.52 دولارا) مقابل 7374 جنيها (383.48 دولارا).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب اليوم فِيْ العقود الآجلة لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.25٪، بمقدار 4.3 دولارات، ليسجل 1713.60 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 331 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وارتفع سعر الذهب الفوري اليوم، بنسبة 0.37٪، بمقدار 6.35 دولارًا، ليسجل 170387 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 342 صباحًا بالتوقيت الشرقي.